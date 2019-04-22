2019-04-22T16:15:37+03:00
Происшествия

Белгородка украла мобильник у бывшего мужа

Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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С заявлением о пропаже сотового телефона стоимостью 5000 рублей в дежурную часть городского УМВД обратился 50-летний мужчина. По предварительным данным, накануне произошедшего подозреваемая была в гостях у бывшего мужа. Пока хозяин отвлекся, женщина воспользовалась моментом и умыкнула его мобильник. Белгородка положила краденное в карман и, попрощавшись, ушла домой.

Позже мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жительницу областного центра. Оказалось, что бывшая супруга потерпевшего уже неоднократно была судима. Женщина пояснила полицейским, что телефон она продала неизвестному за символическую сумму.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело за кражу. 36-летней белгородке грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в областном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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