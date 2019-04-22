2019-04-22T13:32:29+03:00
Общество

Белгородцы встретят Благодатный огонь 28 апреля

Церемония состоится в полдень у Ротонды-часовни в честь Рождества Христова
Екатерина ПАПАКИНА
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Лампаду с огнем в Белгород доставит почётный член Фонда Андрея Первозванного Виталий Стариков. Расписание движения Огня, как сообщают в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии, следующее:

В день Светлого Христова Воскресения в 9 часов утра - пересечение границ Курской и Белгородской областей, в 10.15 – Петропавловский храм в п.Прохоровка, 11.15 - храм в честь Новомучеников и исповедников Белгородских в г.Строитель, полдень – Ротонда у северного въезда в Белгород и 12.30 - встреча Благодатного огня у Преображенского кафедрального собора.

В 14.30 в областном центре пройдет традиционный Пасхальный Крестный ход от кафедрального собора на Соборную площадь. Здесь совершится праздничное богослужение, после чего архиереи передадут Огонь верующим.

Напомним, по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна Благодатный огонь доставляется на Белгородчину с 2005-го года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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