Белгородцы высадили растения на месте бывшей свалки

СЕГОДНЯ 17:11 2019-04-22T17:11:54+03:00

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Экологический субботник по рекультивации подобной территории стал первым в истории Белгородчины. А его участниками – представители департамента жилищно-коммунального хозяйства области, администрации района, а также регионального Центра экологической безопасности.

Теперь территорию бывшего полигона украшают растения. В ходе субботника их высажено 300 штук: многолетние кустарники, а также различные цветы, включая лекарственный иссоп и даже ирисы.

Рекультивирование с помощью уникальной технологии объемной биоремедиации – новейшая разработка. И организаторы субботника надеются, что такая высадка кустарников и деревьев на местах свалок станет в регионе новой доброй традицией. К тому же, действительно исправляющей плачевные результаты от хранения отходов. Как пояснил первый заместитель начальника областного департамента ЖКХ Сергей Некипелов, с помощью современной методики активизирован процесс разложения органической части твердых коммунальных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU