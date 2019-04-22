2019-04-22T17:11:54+03:00
Общество

Белгородцы высадили растения на месте бывшей свалки

Вместо мусорного полигона в Борисовском районе появилась зеленая зона
Екатерина ПАПАКИНА
Поделиться:
фото: пресс-служба ЦЭБ.фото: пресс-служба ЦЭБ.
Изменить размер текста:

Экологический субботник по рекультивации подобной территории стал первым в истории Белгородчины. А его участниками – представители департамента жилищно-коммунального хозяйства области, администрации района, а также регионального Центра экологической безопасности.

Теперь территорию бывшего полигона украшают растения. В ходе субботника их высажено 300 штук: многолетние кустарники, а также различные цветы, включая лекарственный иссоп и даже ирисы.

Рекультивирование с помощью уникальной технологии объемной биоремедиации – новейшая разработка. И организаторы субботника надеются, что такая высадка кустарников и деревьев на местах свалок станет в регионе новой доброй традицией. К тому же, действительно исправляющей плачевные результаты от хранения отходов. Как пояснил первый заместитель начальника областного департамента ЖКХ Сергей Некипелов, с помощью современной методики активизирован процесс разложения органической части твердых коммунальных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородка украла мобильник у бывшего мужа
В Белгороде на 4 гектарах заложили зеленую дубраву
Белгородский судебный пристав 161-й раз сдал кровь
Белгородцы встретят Благодатный огонь 28 апреля
В Белгороде прошел общегородской субботник
Белгородке заплатили 121 тысячу морального вреда за падение льда на голову
В Белгороде на Энергомашевской горит частный коттедж
Белгородский ТЦ «Славянский» протаранил пьяный водитель
Белгородец обокрал сестру
В Белгороде выставка-раздача животных помогла найти хозяев 23 бездомным животным
В Белгороде в общегородском субботнике приняли участие «дети войны»
В Белгороде появился памятник линотипу
В Белгородской области прошли учения по тушению лесных пожаров
Белгородцы приняли участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»
В Белгородском районе полицейских уличили в закладке наркотиков
Белгородцев приглашают на общегородской субботник
Житель Белгородской области может сесть за кражу семян люцерны
В Белгороде продолжаются дорожные работы
Белгородцу выплатят 100 тысяч рублей за полученную травму во время приема душа
Где в Белгороде в выходные ограничат движение транспорта
Белгородский чиновник проведет в колонии полгода за взятку
Белгородец-должник вспомнил о дочери, когда решил продать квартиру
Транспортные полицейские Белгорода обсудили со школьниками проблему наркотиков