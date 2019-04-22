2019-04-22T14:50:42+03:00
Общество

Белгородский судебный пристав 161-й раз сдал кровь

Михаил Захаров считает, что нет ничего важнее, чем жизнь и здоровье людей
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский судебный пристав 161-й раз сдал кровь. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Белгородский судебный пристав 161-й раз сдал кровь. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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20 апреля в России отметили Национальный день донора. И в этот день Михаил Захаров в 161 раз сдал кровь. Главный специалист-эксперт (старший дознаватель) отдела организации дознания УФССП России по Белгородской области считает, что нет ничего важнее, чем жизнь и здоровье людей.

Вот уже 10 лет Михаил Захаров является постоянным донором по сдаче крови. В его жизни был случай, когда донорская кровь потребовалась и ему. Поэтому Михаил, как никто другой, понимает необходимость донорского движения.

За благородный вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов в 2014 году Михаилу присвоено звание «Почетный донор России».

Отметим, что белгородские судебные приставы активно поддерживают донорское движение, каждый понимает, что полученная кровь используется в больницах области для переливания остро нуждающимся в ней людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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