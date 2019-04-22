В Белгороде прошел общегородской субботник

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-22T12:33:40+03:00

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В общегородском субботнике, который прошел в минувшую субботу, приняло участие более 23 тысяч горожан: активисты молодежных экологических отрядов и территориального общественного самоуправления, депутаты Белгородского городского Совета, работники администрации, муниципальных учреждений и предприятий.

В урочищах Армячий лог, Каменное, Оскочное, Сосновка, Пески, Кандауровка, Городской лес, Массив и на других территориях кипрела работа. Горожане собрали 750 кубометров мусора с площади почти 290 гектаров, высадили около 3 тысяч саженцев деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU