В Белгороде прошел общегородской субботник
Экологическую акцию поддержали более 23 тысяч горожан
Фото пресс-службы управление по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.
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В общегородском субботнике, который прошел в минувшую субботу, приняло участие более 23 тысяч горожан: активисты молодежных экологических отрядов и территориального общественного самоуправления, депутаты Белгородского городского Совета, работники администрации, муниципальных учреждений и предприятий.
В урочищах Армячий лог, Каменное, Оскочное, Сосновка, Пески, Кандауровка, Городской лес, Массив и на других территориях кипрела работа. Горожане собрали 750 кубометров мусора с площади почти 290 гектаров, высадили около 3 тысяч саженцев деревьев и кустарников.
ИСТОЧНИК KP.RU