Белгородке заплатили 121 тысячу морального вреда за падение льда на голову

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-22T10:54:59+03:00

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Белгородка благодаря судебным приставам получила моральную компенсацию в размере 121 тысячи 284 рубля за то, что пострадала, когда ей на голову обрушился снег и наледь с крыши.

Накануне женщина обратилась в суд с заявлением о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда и убытков, в связи с получением телесных повреждений. Судебные приставы вручили должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили, что в случае не исполнения в установленный добровольный срок требований исполнительного документа, будет взыскан исполнительский сбор. Предупредили также, что за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по 315 УК РФ.

Задолженность по исполнительному производству управляющей компанией была оплачена в полном объеме. Однако, за нарушение срока добровольной оплаты, должнику предстоит еще оплатить исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU