В Белгороде на Энергомашевской горит частный коттедж
Дым настолько сильный, что его видно с разных частей города
В Белгороде на Энергомашевской горит частный коттедж. Фото из открытых источников.
Изменить размер текста:
В Белгороде 21 апреля в южной части города случился пожар. О нем сообщили очевидцы в социальных сетях. Они пишут, что дым настолько сильный, что его видно с разных частей города.
Также на фото запечатлено сильное пламя. По предварительным данным, огонь вспыхнул в гараже одного из престижных коттеджей на Энергомашевской улице. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado удалось спасти.
В ликвидации пожара принимает участие пожарный расчет пожарно-спасательной части №2 и бригада «скорой помощи», сообщили в региональном МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU