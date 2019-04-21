21 Апр 21:27 2019-04-21T21:27:53+03:00

В Белгороде на Энергомашевской горит частный коттедж. Фото из открытых источников.

Дым настолько сильный, что его видно с разных частей города

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В Белгороде 21 апреля в южной части города случился пожар. О нем сообщили очевидцы в социальных сетях. Они пишут, что дым настолько сильный, что его видно с разных частей города.

Также на фото запечатлено сильное пламя. По предварительным данным, огонь вспыхнул в гараже одного из престижных коттеджей на Энергомашевской улице. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado удалось спасти.

В ликвидации пожара принимает участие пожарный расчет пожарно-спасательной части №2 и бригада «скорой помощи», сообщили в региональном МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU