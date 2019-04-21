Белгородский ТЦ «Славянский» протаранил пьяный водитель

21 Апр 19:17 2019-04-21T19:17:53+03:00

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В Белгороде прямо на глазах очевидцев легковая машина протаранила ТЦ «Славянский». Мужчина, судя по видео, которое попало в сеть, был сильно пьян. Это не помешало ему вновь сесть за руль и преспокойненько уехать с места происшествия.

При этом всех, кто стал свидетелем наезда на «Славянский», пьяный водитель послал куда подальше. Может потому, что ему не понравилось, что прохожие снимали на камеру телефонов и то, как он въехал в витрину, с как заехал на тротуар.

Сев за руль, нарушитель, несмотря на то, что и его автомобиль пострадал, скрылся. И чем закончилась эта история, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU