Белгородец обокрал сестру

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-21T12:52:21+03:00

33-летний мужчина украл у сестры золотые украшения на 17 тысяч рублей

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К правоохранителям обратилась 36-летняя жительница Белгорода с с сообщением о пропаже золотых изделий. Стоимость их составила 17 тысяч рублей. Как выяснилось, обокрал сестру родной брат.

Полицейские установили, что 33-летний брат потерпевшей проживал вместе с сестрой и знал, где она хранит ювелирные изделия. Два золотых кольца он украл, когда сестры не было дома. Когда его задержали, мужчина рассказал, что деньги ему были нужны, чтобы купить спиртное.

В отношении белгородцы возбуждено уголовное дело. Теперь его ожидает наказание, вплоть до лишения свободы на 5 лет.

За кражу, совершённую с причинением значительного ущерба гражданину, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU