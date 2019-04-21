Белгородец обокрал сестру
К правоохранителям обратилась 36-летняя жительница Белгорода с с сообщением о пропаже золотых изделий. Стоимость их составила 17 тысяч рублей. Как выяснилось, обокрал сестру родной брат.
Полицейские установили, что 33-летний брат потерпевшей проживал вместе с сестрой и знал, где она хранит ювелирные изделия. Два золотых кольца он украл, когда сестры не было дома. Когда его задержали, мужчина рассказал, что деньги ему были нужны, чтобы купить спиртное.
В отношении белгородцы возбуждено уголовное дело. Теперь его ожидает наказание, вплоть до лишения свободы на 5 лет.
За кражу, совершённую с причинением значительного ущерба гражданину, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU