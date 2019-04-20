2019-04-20T21:01:26+03:00
Общество

В Белгороде выставка-раздача животных помогла найти хозяев 23 бездомным животным

Но еще 50 собачек только ждут свой новый дом
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества ВКонтакте "Пойдем домой!"Фото сообщества ВКонтакте "Пойдем домой!"
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Выставка «Пойдем домой», которой прошла в Белгороде, помогла найти новых хозяев 23 бездомным животным. Волонтеры рассказывают, что каждое животное — ухожено, привито и, конечно, очень ждет своего хозяина. Многим питомцам, за которыми присматривают волонтеры, повезло, что их забрали. Но вот 50 еще только ждут, что их заберут в новый дом.

Выставка-раздача в Белгороде проходит с 2013 года. В год дважды — осенью и весной. Все собаки не только привиты, но и социализированы, приучены к жизни в новом доме. Чтобы забрать животное, достаточно предоставить паспорт. Волонтеры составляют договор с хозяином и договариваются, что будут следить за питомцем первое время. И, конечно, окажут различную помощь, объяснят, как следить за собакой, ее привычки, чтобы адаптация к новому месту прошла быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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