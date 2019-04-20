2019-04-20T20:41:19+03:00
Общество

В Белгороде в общегородском субботнике приняли участие «дети войны»

В парке Памяти высадили 50 молоденьких деревьев у закладного камня — будущего памятника «Детям войны»
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде в общегородском субботнике приняли участие «дети войны»В Белгороде в общегородском субботнике приняли участие «дети войны»Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде сегодня проходит общегородской субботник. Участие в нем приняли молодежные экологические отряды, трудовые коллективы, в том числе сотрудники муниципальных бюджетных учреждений, активисты территориального общественного самоуправления, депутаты разных уровней. В парке Памяти на уборку территории и посадку молодых деревьев вышли члены областной общественной организации «Дети войны», который в таком добром деле поддержали коммунисты Белгородчины

Всего в парке Памяти в субботнике участвовало более 70 человек: ветераны и молодежь, коммунисты и беспартийные, всем нашлось дело.

В Белгороде в общегородском субботнике приняли участие «дети войны». Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Белгороде в общегородском субботнике приняли участие «дети войны».Фото: Ирина ТАРАСОВА

Работники белгородского «Зеленстроя» позаботились заранее — выкопали ямки. Убирали и садили деревья под музыку и с хорошим настроением. И, конечно, самые стойкие сфотографировались на память.

ИСТОЧНИК KP.RU

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