В Белгороде в общегородском субботнике приняли участие «дети войны»
В Белгороде сегодня проходит общегородской субботник. Участие в нем приняли молодежные экологические отряды, трудовые коллективы, в том числе сотрудники муниципальных бюджетных учреждений, активисты территориального общественного самоуправления, депутаты разных уровней. В парке Памяти на уборку территории и посадку молодых деревьев вышли члены областной общественной организации «Дети войны», который в таком добром деле поддержали коммунисты Белгородчины
Всего в парке Памяти в субботнике участвовало более 70 человек: ветераны и молодежь, коммунисты и беспартийные, всем нашлось дело.
В Белгороде в общегородском субботнике приняли участие «дети войны».Фото: Ирина ТАРАСОВА
Работники белгородского «Зеленстроя» позаботились заранее — выкопали ямки. Убирали и садили деревья под музыку и с хорошим настроением. И, конечно, самые стойкие сфотографировались на память.
ИСТОЧНИК KP.RU