В Белгородской области прошли учения по тушению лесных пожаров

СЕГОДНЯ 18:51 2019-04-19T18:51:45+03:00

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В среду, 17 апреля, в Старооскольском районе прошли пожарно-тактические учения по тушению лесных пожаров. Чтобы обеспечить пожарную безопасность в весенне-летний пожароопасный сезон, такие мероприятия проводятся ежегодно. Также они помогают проверить готовность людей и техники к возможным чрезвычайным ситуациям.

В учениях приняли участие сотрудники Старооскольского лесничества и Лесопожарного центра, специалисты ГУ МЧС России по Белгородской области, Старооскольский лесхоз, «Водоканал» и добровольцы пожарной дружины Управления Федосеевской сельской территории Старооскольского городского округа.

Белгородцам напоминают, что сведения о лесных пожарах, незаконных вырубках леса, браконьерстве, нарушении лесного законодательства РФ необходимо передавать в региональную диспетчерскую службу управления лесного и охотничьего хозяйства области – 8(4722)33-66-97, или по телефону Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU