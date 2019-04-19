В Белгородском районе полицейских уличили в закладке наркотиков

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-19T16:38:23+03:00

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Как сообщается на сайте Белгородского районного суда, два сотрудника ОМВД по Белгородскому району пошли на преступление ради искусственного улучшения статистики по раскрытым преступлениям. По версии следствия, оперативники вступили в сговор с потребителем наркотических средств. «Помощник» сделал закладку наркотика в тайник, нашел покупателя и сообщил о проделанной работе обвиняемым.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ и ст. 35 УК РФ. Суд пришел к выводу, что фигуранты дела могут оказать давление на свидетелей или скрыться от следствия. Поэтому подсудимые на время расследования взяты под стражу.

Противоправную деятельность выявили сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU