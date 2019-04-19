Белгородцы приняли участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-19T17:19:49+03:00

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Конкурс призвать привлечь молодежь к решению важных задач в жизни общества. На суд жюри представлены проекты в 19 номинациях. К примеру, «Моя педагогическая инициатива», «Моя страна», «Мое здоровье», «Экология моей страны», «Мой город». Как подчеркнул Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, важно, что все представленные работы имеют прикладную ценность. Это конкретные инициативы по решению потребностей городов и сел, где живут, учатся или работают соискатели наград.

На данный момент прием проектов завершен. Организаторы сообщают, что в нынешнем году активность россиян по участию в конкурсе выросла почти в пять раз. Напомним, что мероприятие проводится уже в 16-й раз.

В течение ближайших двух недель работам дадут оценку 625 экспертов со всей страны - представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и другие. Кроме того, выскажут свое мнение и участники конкурса управленцев «Лидеры России». Победители же будут определены по итогам личной презентации своих проектов в Москве и Екатеринбурге. Список претендентов на очный этап мероприятия сейчас и начнут формировать эксперты конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU