В Белгороде продолжаются дорожные работы

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-19T15:15:27+03:00

К июню текущего года капитально отремонтируют более 15 км дорожного полотна

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Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: из федерального бюджета на это выделено 230 миллионов рублей, из областного – около 100 миллионов.

Скоро приступят к работам на улицах Князя Трубецкого (от Белгородского проспекта до улицы Пугачева), Шершнева (от проспекта Богдана Хмельницкого до Садовой), Садовой (от Мичурина до Железнякова) и 60 лет Октября (от Буденного до Спортивной).

На следующей неделе начнется и ямочный ремонт участков на улицах Портовая, Трунова, Победы, Ватутина, Донецкая, Вокзальная, Менделеева, Калинина, Щорса, Свято-Троицкий бульвар, Театральный проезд и других. Продолжается на улицах города и нанесение дорожной разметки.

Как сообщают в белгородской администрации, график работ составлен так, чтобы помехи движению в часы пик были минимальными. Горожанам приносят извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU