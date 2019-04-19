2019-04-19T15:15:27+03:00
Общество

В Белгороде продолжаются дорожные работы

К июню текущего года капитально отремонтируют более 15 км дорожного полотна
Екатерина ПАПАКИНА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: из федерального бюджета на это выделено 230 миллионов рублей, из областного – около 100 миллионов.

Скоро приступят к работам на улицах Князя Трубецкого (от Белгородского проспекта до улицы Пугачева), Шершнева (от проспекта Богдана Хмельницкого до Садовой), Садовой (от Мичурина до Железнякова) и 60 лет Октября (от Буденного до Спортивной).

На следующей неделе начнется и ямочный ремонт участков на улицах Портовая, Трунова, Победы, Ватутина, Донецкая, Вокзальная, Менделеева, Калинина, Щорса, Свято-Троицкий бульвар, Театральный проезд и других. Продолжается на улицах города и нанесение дорожной разметки.

Как сообщают в белгородской администрации, график работ составлен так, чтобы помехи движению в часы пик были минимальными. Горожанам приносят извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24