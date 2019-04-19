Белгородцу выплатят 100 тысяч рублей за полученную травму во время приема душа

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-19T12:34:23+03:00

Белгородцу выплатят 100 тысяч рублей за полученную травму во время душа. Фото: "КП" Архив

Губкинская центральная районная больница заплатит пациенту за то, что не обеспечила должных условий

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Губкинец, который проходил лечение в районной центральной больнице, получил травму во время принятия душа. И потребовал от больницы выплатить моральную компенсацию. При этом сумма, которую он заявил, составила полмиллиона. Но суд принял решение о выплате 100 тысяч

При этом, сообщают в пресс-службе Губкинского городского суда, суде учел, здоровью пациента был причинен тяжкий вред именно во время получения травмы. Руководство больницы пыталось повлиять на решение суда первой инстанции, сотрудники подали апелляцию. Но решение осталось неизменным, пациенту больница обязана выплатить моральную компенсацию в размере 100 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU