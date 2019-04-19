2019-04-19T11:17:26+03:00
Общество

Где в Белгороде в выходные ограничат движение транспорта

Ограничение движения связано с проведением у спортивного комплекса Светланы Хоркиной выставки-ярмарки
Ирина ТАРАСОВА
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Где в Белгороде в выходные ограничат движение транспорта.Где в Белгороде в выходные ограничат движение транспорта.Фото: "КП" Архив
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20 апреля в 10 часов на площадке у спортивного комплекса Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ» откроется выставка-ярмарка образовательных учреждений области «Парад профессий». В связи с проведением мероприятия в центре Белгорода будет частично ограничено движение транспорта.

19 апреля с 22 часов и до окончания мероприятия будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до железнодорожного переезда, по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до старого моста, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.

20 апреля движение транспорта будет запрещено с 8 часов до окончания мероприятия по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до железнодорожного переезда, по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до старого моста, по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (правая сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.

Водителям рекомендуют двигаться по объездным маршрутам по проспекту Богдана Хмельницкого и Свято-Троицкому бульвару.

Администрация города Белгорода просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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