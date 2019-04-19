2019-04-19T10:02:09+03:00
Общество

Белгородский чиновник проведет в колонии полгода за взятку

Другой фигурант коррупционной сделки должен оплатить штраф в размере 400 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский чиновник проведет в колонии полгода за взятку.Белгородский чиновник проведет в колонии полгода за взятку.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде региональное управление ФСБ раскрыло крупную коррупционную сделку. Все фигуранты этого преступления получили свое: чиновник-взяточник отправится в исправительную колонию на полгода, а взяткодатель оплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.

Как информирует ведомство, бывший главный госинспектор отдела ЦУ Государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта получил от заместителя директора старооскольской компании «Ремстройпуть» взятки, общая сумма которых составила 116 тысяч рублей. Деньги были переданы для того, чтобы чиновник рекомендовал предприятие собственникам железнодорожных путей.

Кроме того, что чиновник проведет полгода в колонии, он обязан уплатить штраф в размере 1 150 000 рублей. Ему также запрещено занимать должности в государственной службе сроком на 3 года.

Само предприятие, в интересах которого должен был действовать чиновник, заплатит штраф в размере 3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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