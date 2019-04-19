2019-04-19T09:18:15+03:00
Общество

Белгородец-должник вспомнил о дочери, когда решил продать квартиру

Судебные приставы приостановили сделку купли-продажи квартиры
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Жителю Строителя, задолжавшему по алиментам более 400 тысяч рублей, пришлось сначала заплатить долг по алиментам и лишь потом он смог продать квартиру. К таким действиям его побудили судебные приставы, которые наложили запрет на недвижимое имущество должника.

Судебные приставы Яковлевского района предварительно выяснили, что должник официально не работал, перебивался случайными заработками, незначительные денежные выплаты иногда самостоятельно перечислял на содержание дочери 2007 года рождения. При этом образовалась задолженность по алиментам в размере 444 тысяч рублей.

Судебные приставы применили весь комплекс мер принудительного исполнения. Был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении его автотранспорта. Должника ограничили в праве на выезд за пределы Российской Федерации. Однако действенной мерой, которая заставила его вспомнить о дочери, стал запрет в отношении недвижимого имущества.

У должника уже нашлись покупатели на квартиру, и чтобы сделка состоялась, он оплатил задолженность по алиментам в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 31 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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