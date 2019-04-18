2019-04-18T16:47:31+03:00
Общество

В Белгородском госуниверситете говорили об инновационных решениях в АПК

В региональной форсайт-сессии приняли участие губернатор области евгений Савченко и помощник министра науки и высшего образования РФ Александр Соболев
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
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В форсайт-сессии по перспективному развитию исследовательских направлений НОЦ «Инновационные решения в АПК», которая прошла в Булгоросдком госуниверситете, приняли участие губернатор области Евгений Савченко, помощник Министра науки и высшего образования РФ Александр Соболев.

Также в мероприятии участвовали заместитель губернатора Ольга Павлова, представители правительства Белгородской области, ректоры НИУ «БелГУ», БГТУ имени Шухова, БелГАУ имени Горина, приглашенные эксперты от научных организаций и предприятий - участников НОЦ.

Открыл форсайт-сессию губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он призвал всех к широкой дискуссии, отметив, что фактически НОЦ Белгородской области уже существует, хотя формально еще не создан.

Ректор НИУ «БелГУ» профессор Олег Полухин подчеркнул, что правительство области и все участники НОЦ практически завершили первый этап его создания: сформирована примерная структура, определены направления деятельности, отобраны перспективные проекты.

Помощник Министра науки и высшего образования РФ Александр Соболев, курирующий Белгородский региональный НОЦ подчеркнул в своем выступлении:

– Проект создания научно-образовательных центров в стране – это не только улучшение существующих производств, это создание принципиально новых экономик: умной экономики, цифрового производства, новых продуктов и нового качества жизни и образования. Идея НОЦ состоит в том, чтобы объединить все заинтересованные организации – вузы, НИИ, предприятия для совместного эффективного решения научно-производственных и образовательных задач. Надеюсь, что Белгородский НОЦ будет успешным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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