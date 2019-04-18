2019-04-18T16:35:59+03:00
Общество

«Мираторг» защитил свою репутацию

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал СМИ опубликовать опровержение недостоверных сведений об агрохолдинге
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Суд признал несоответствующими действительности и порочащими репутацию сведения, распространяемые средством массовой информации «The Moscow Post». Статья вышла в июне 2018 года, итогом чего стало обращение компании в суд с иском о защите деловой репутации. По итогам разбирательства суд постановил удовлетворить требования истца в полном объеме.

В агрохолдинге подчеркивают, что «Мираторг» рассматривает защиту своей деловой репутации как стратегически важное направление. И считает недопустимым распространение непроверенных и несоответствующих действительности сведений – ведь они негативно отражаются на имидже холдинга и вводят в заблуждение аудиторию СМИ, в том числе, сотрудников компании, партнеров и контрагентов, а также потребителей.

- Мы считаем, что главная функция средств массовой информации – достоверно и непредвзято освещать значимые события. «Мираторг» ведет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, дорожит своей деловой репутацией и готов отстаивать ее, в том числе, в судебном порядке, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе агрохолдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Транспортные полицейские Белгорода говорили со школьниками о вреде наркотиков
В Белгородском госуниверситете говорили об инновационных решениях в АПК
В Белгородской филармонии состоится музыкальный вечер по заявкам зрителей
Губернатор Белгородской области вручил сотруднику Белгородэнерго госнаграду
В Белгородской области завершился сезон охоты на пернатую дичь
Белгородских школьников приглашают к участию в конкурсе «Энергия и человек-2019»
В Белгороде в ДТП пострадали несовершеннолетние
«Ростелеком» стал лидером по количеству клиентов виртуальной АТС в 2018 году
Белгородские приставы взыскали в пользу налоговиков более 366 миллионов рублей
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
Губернатор Белгородской области потребовал повысить всем зарплаты
Белгородские пожарные обходят каждый двор
В Белгородской области сотрудницу хлебокомбината затянуло в производственный механизм
В Белгороде в парке Победы пройдет VII городской Арт-фестиваль
Белгородцев приглашают провести ночь в библиотеке
В Белгороде на улице Некрасова запретят движение транспорта с завтрашнего дня
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Проект белгородцев победил в конкурсе фонда «Сколково»
«Мираторг» увеличил производство свинины в живом весе
Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»