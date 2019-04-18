«Мираторг» защитил свою репутацию

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-18T16:35:59+03:00

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Суд признал несоответствующими действительности и порочащими репутацию сведения, распространяемые средством массовой информации «The Moscow Post». Статья вышла в июне 2018 года, итогом чего стало обращение компании в суд с иском о защите деловой репутации. По итогам разбирательства суд постановил удовлетворить требования истца в полном объеме.

В агрохолдинге подчеркивают, что «Мираторг» рассматривает защиту своей деловой репутации как стратегически важное направление. И считает недопустимым распространение непроверенных и несоответствующих действительности сведений – ведь они негативно отражаются на имидже холдинга и вводят в заблуждение аудиторию СМИ, в том числе, сотрудников компании, партнеров и контрагентов, а также потребителей.

- Мы считаем, что главная функция средств массовой информации – достоверно и непредвзято освещать значимые события. «Мираторг» ведет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, дорожит своей деловой репутацией и готов отстаивать ее, в том числе, в судебном порядке, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе агрохолдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU