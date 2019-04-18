Губернатор Белгородской области вручил сотруднику Белгородэнерго госнаграду

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-18T15:46:25+03:00

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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко вручил государственную награду сотруднику филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу на основании Указа Президента РФ от 27.02.2019 почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено начальнику центральной диагностической лаборатории Юрию Белогурову.

- Это заслуженная оценка высокой профессиональной отдачи людей, которые составляют гордость нашей области. Благодаря таким сотрудникам, как Юрий Иванович, обеспечивается устойчивая работа и развитие белгородской энергосистемы, - отметил Евгений Савченко.

Юрий Белогуров работает в Белгородэнерго 35 лет. Принимал непосредственное участие в становлении центральной диагностической лаборатории. Ежегодно под его руководством проводится тепловизионный контроль 180 подстанций 35-110 кВ и 276 ЛЭП общей протяженностью 4 350 километров. В 2017 году принимал участие в техническом аудите объектов «Крымэнерго». Выявил 45 дефектов контактных соединений и оборудования подстанций Крымского полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU