В Белгородской филармонии состоится музыкальный вечер по заявкам зрителей
19 апреля заслуженная артистка РФ Людмила Петрова приглашает зрителей на юбилейный «Музыкальный ералаш». Программа юбилейного вечера составлена по заявкам зрителей.
В этот день со сцены свое искусство белгородцам будут дарить: народный артист РФ Евгений Григорьев, заслуженные артисты РФ Владимир Бойко и Светлана Ломоносова, лауреаты международных конкурсов Наталья Пашун, Наталья Воскресенская, Тимур Халиуллин, дипломант всероссийского конкурса Николай Бирюков, Элина Писаренко, Геннадий Панкратов, Наталья Онищенко, Ирина Александрова.
В программе принимают участие артисты ансамбля танца Белгородской государственной филармонии (руководитель — Александр Манжола).
ИСТОЧНИК KP.RU