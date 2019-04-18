2019-04-18T16:14:12+03:00
Общество

В Белгородской филармонии состоится музыкальный вечер по заявкам зрителей

В «Музыкальном ералаше» примут участие ведущие артисты филармонии
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.
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19 апреля заслуженная артистка РФ Людмила Петрова приглашает зрителей на юбилейный «Музыкальный ералаш». Программа юбилейного вечера составлена по заявкам зрителей.

В этот день со сцены свое искусство белгородцам будут дарить: народный артист РФ Евгений Григорьев, заслуженные артисты РФ Владимир Бойко и Светлана Ломоносова, лауреаты международных конкурсов Наталья Пашун, Наталья Воскресенская, Тимур Халиуллин, дипломант всероссийского конкурса Николай Бирюков, Элина Писаренко, Геннадий Панкратов, Наталья Онищенко, Ирина Александрова.

В программе принимают участие артисты ансамбля танца Белгородской государственной филармонии (руководитель — Александр Манжола).

ИСТОЧНИК KP.RU

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