В Белгородской филармонии состоится музыкальный вечер по заявкам зрителей

СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-18T16:14:12+03:00

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19 апреля заслуженная артистка РФ Людмила Петрова приглашает зрителей на юбилейный «Музыкальный ералаш». Программа юбилейного вечера составлена по заявкам зрителей.

В этот день со сцены свое искусство белгородцам будут дарить: народный артист РФ Евгений Григорьев, заслуженные артисты РФ Владимир Бойко и Светлана Ломоносова, лауреаты международных конкурсов Наталья Пашун, Наталья Воскресенская, Тимур Халиуллин, дипломант всероссийского конкурса Николай Бирюков, Элина Писаренко, Геннадий Панкратов, Наталья Онищенко, Ирина Александрова.

В программе принимают участие артисты ансамбля танца Белгородской государственной филармонии (руководитель — Александр Манжола).

ИСТОЧНИК KP.RU