2019-04-18T15:24:37+03:00
Общество

В Белгородской области завершился сезон охоты на пернатую дичь

С 14 апреля охотники обязаны отчитаться о своей добыче
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.Фото пресс-службы управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
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В Белгородской области 14 апреля 2019 года завершился сезон охоты на пернатую дичь. В управлении лесного и охотничьего хозяйства региона напоминают, что, подводя итоги, охотник обязан предоставить таблицу сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве в течение 20-ти дней после окончания последнего из сроков охоты указанного в разрешении, сделав отметку о результатах охоты.

Если же сведения не предоставят в срок, будет наложен административный штраф в размере от 500 до 4 тысяч рублей.

Добавим, что сведения о фактах обнаружения браконьерства, лесных пожаров, незаконных рубок на территории лесного фонда РФ, нарушений лесного законодательства РФ можно передавать в региональную диспетчерскую службу управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области по круглосуточному телефону 8(4722)33-66-97. Или по бесплатному номеру телефона «Прямой линии»: 8-800-100-94-00

ИСТОЧНИК KP.RU

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