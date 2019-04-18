Белгородских школьников приглашают к участию в конкурсе «Энергия и человек-2019»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-18T14:42:04+03:00

Белгородэнерго совместно с областным департаментом образования и БГТУ им. В.Г. Шухова в пятый раз дают старт состязанию по электробезопасности и энергоэффективности

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В этом году победители и призеры регионального этапа смогут принять участие в летней проектной энергетической смене Инжиниринговой школы БелГУ. Конкурс проводится в двух номинациях: проектная и теоретическая работа. К участию приглашаются ученики 1-11 классов школ области. Ребятам предлагают разработать модель, изготовить изделие, собрать схему либо провести исследование на одну из актуальных для энергетики тем, а затем защитить свои работы в форме открытой презентации.

15 апреля стартовал первый (школьный) этап конкурса. Муниципальный и региональный этапы начнутся с 23 сентября и 28 октября соответственно. Защита проектов традиционно пройдет на базе БГТУ им. В.Г. Шухова в конце ноября. Оценивать проекты будут профессиональные энергетики, преподаватели вузов и представители департамента образования области. Подведение итогов и награждение победителей состоится в декабре, накануне Дня энергетика. Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте «Олимпиады школьников Белогорья» http://olymp.beluno.ru/ и в группе «Энерголандия» социальной сети Вконтакте https://vk.com/zdesbezopasno.

Конкурс «Энергия и человек» проводится с 2015 года с целью выявления и поощрения одаренных детей, повышения их мотивации к последующему обучению по программам высшего образования инженерной направленности. Ежегодно в нем участвуют сотни ребят из разных районов области. Победа дает школьникам дополнительные баллы при зачислении в Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова. А лучшие проекты учащихся 8-10 классов могут претендовать на участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Сириус».

ИСТОЧНИК KP.RU