2019-04-18T13:21:59+03:00
Происшествия

В Белгороде в ДТП пострадали несовершеннолетние

В результате столкновения «ВАЗ-21104» и «Рено Логан» пострадали несовершеннолетние пассажиры
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.
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В областном центре на улице Чичерина произошло ДТП: столкнулись автомобиль «ВАЗ-21104» и «Рено Логан». Пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля «Рено Логан».

Как было выяснено, 40-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ-21104» при развороте не пропустила автомобиль «Рено Логан» под управлением 33-летнего водителя. Несовершеннолетние пассажиры автомобиля «Рено Логан» были доставлены в больницу.

Еще одно ДТП произошло в Валуйском районе на 83 км автодороги «Новый ОсколВалуйкиРовеньки». 58-летний водитель автомобиля «Опель Астра» не смог выбрать безопасную скорость, из-за чего его машина улетела в кювет и перевернулась. Водитель получило травмы и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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