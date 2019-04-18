2019-04-18T12:03:20+03:00
Общество

«Ростелеком» стал лидером по количеству клиентов виртуальной АТС в 2018 году

Первое место компания получила по данным рейтинга ТМТ консалтинг
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По оценкам «ТМТ Консалтинг», в прошлом году объем рынка виртуальных АТС в России вырос на 35% по сравнению с 2017-м. Наибольшего прироста клиентской базы в относительных показателях в 2018 году добился «Ростелеком». Доля рынка компании увеличилась более чем в 2 раза. В 2018 году количество абонентов услуги «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» в ЦФО увеличилось почти втрое по сравнению с 2017 годом.

По мнению агентства, такому росту способствовало внедрение компанией в конце 2017 года пакетных предложений «Быть в плюсе», предоставляющих возможность получения сервисов ВАТС с 50% скидкой, а также активное продвижение услуги ВАТС в регионах.

- Нашему эффективному продвижению на рынке виртуальных АТС помимо выгодного пакета «Быть в плюсе» способствовали активный омниканальный подход к привлечению клиентов, индивидуальный подход при настройке таргетинга и рекламного продвижения для каждого региона, а также простое и прозрачное ценообразование с широкой функциональной линейкой сервиса, – говорит директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.

Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через «облако». Заказчик может полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба. Владельцы «Виртуальных АТС» могут через личный кабинет самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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