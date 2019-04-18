Транспортные полицейские Белгорода говорили со школьниками о вреде наркотиков
«К чему приводят наркотики?» - об этом со школьниками МБОУ СОШ №47 говорили сотрудники Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России».
Такой акцией транспортные полицейские хотят привлечь внимание детей к проблеме наркомании, объяснить им к каким последствиям может привести употребление наркотиков.
Так учащимся 8, 9 и 10 классов в МБОУ СОШ №47 Белгорода рассказали о тяжелых, негативных последствиях употребления наркотических и психотропных веществ, а также об ответственности за их незаконный оборот. Школьники посмотрели профилактический фильм и получили памятки.
В конце такой встречи для закрепления материала ребятам предложили разгадать кроссворд, победителям вручили памятные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU