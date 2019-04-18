Губернатор Белгородской области потребовал повысить всем зарплаты

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-18T10:29:18+03:00

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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 15 апреля подписал постановление с требованием к предпринимателям установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже того, что принят на государственном уровне, т.е. 11280 рублей.

Согласно этому документу бизнесмены также должны поднять размер средней зарплаты по региону. В частности, сотрудникам производственных предприятий – не менее чем на 5%. Для тех, кто заключил договора с индивидуальными предпринимателями – довести минимальную зарплату до 25 тысяч. А для руководства компаний, где работает не менее 100 человек, губернатор поставил задачу довести зарплаты не менее чем до 33 тысяч рублей в месяц.

Контролировать выполнение постановления будут путем ежемесячного мониторинга оплаты т руда на предприятиях региона. Ознакомиться с теми, кто выполняет распоряжение губернатора, можно будет на сайте губернатора и правительства области. Обновлять его обещают каждый квартал.

Пока же познакомиться с постановлением можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU