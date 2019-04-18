2019-04-18T10:29:18+03:00
Общество

Губернатор Белгородской области потребовал повысить всем зарплаты

Минимальная оплата труда в регионе должна быть на уровне 11280 рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Губернатор Белгородской области потребовал повысить всем зарплаты.Губернатор Белгородской области потребовал повысить всем зарплаты.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 15 апреля подписал постановление с требованием к предпринимателям установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже того, что принят на государственном уровне, т.е. 11280 рублей.

Согласно этому документу бизнесмены также должны поднять размер средней зарплаты по региону. В частности, сотрудникам производственных предприятий – не менее чем на 5%. Для тех, кто заключил договора с индивидуальными предпринимателями – довести минимальную зарплату до 25 тысяч. А для руководства компаний, где работает не менее 100 человек, губернатор поставил задачу довести зарплаты не менее чем до 33 тысяч рублей в месяц.

Контролировать выполнение постановления будут путем ежемесячного мониторинга оплаты т руда на предприятиях региона. Ознакомиться с теми, кто выполняет распоряжение губернатора, можно будет на сайте губернатора и правительства области. Обновлять его обещают каждый квартал.

Пока же познакомиться с постановлением можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде в ДТП пострадали несовершеннолетние
«Ростелеком» стал лидером по количеству клиентов виртуальной АТС в 2018 году
Белгородские приставы взыскали в пользу налоговиков более 366 миллионов рублей
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
Белгородские пожарные обходят каждый двор
В Белгородской области сотрудницу хлебокомбината затянуло в производственный механизм
В Белгороде в парке Победы пройдет VII городской Арт-фестиваль
Белгородцев приглашают провести ночь в библиотеке
В Белгороде на улице Некрасова запретят движение транспорта с завтрашнего дня
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Проект белгородцев победил в конкурсе фонда «Сколково»
«Мираторг» увеличил производство свинины в живом весе
Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»