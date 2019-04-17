Белгородцев приглашают провести ночь в библиотеке

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-17T15:49:45+03:00

В областном центре Всероссийская акция «Библионочь-2019» пройдет на нескольких площадках. В этом году ее главная тема – «Весь мир – театр»

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В Белгороде Всероссийская акция «Библионочь-2019» пройдет на нескольких площадках и будет посвящена театру. Акция стартует в пятницу, 19 апреля. Горожан приглашают в Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку на литературно-театральную программу «Щепкин: без антракта!». Гости окунутся в атмосферу 18 века, познакомятся с актерами, писателями, литературными и театральными критиками этого периода. В программе вечера — концерты, театральные постановки, экскурсии, мастер-классы, интерактивы. Участниками литературно-театральной программы станут ведущие актеры БГАДТ имени Щепкина, а также актеры и режиссеры театральных студий областного центра. Начало мероприятий в 19:00 по адресу ул. Попова, 39 а. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или позвонить по телефону +7 (4722) 313-742.

В субботу, 20 апреля, горожан будут ждать в пяти городских библиотеках: деткой библиотеке-филиале №15 на проспекте Ватутина,23; библиотеке-филиале №6 на Народном бурьваре,52а; библиотеке-филиале «8 на ул.Некрасова,29; библиотеке-филиале №19 на ул.Горького,74.

Не менее интересная программа запланирована в Пушкинской библиотеке. Мероприятия здесь начнутся в 18:00 и пройдут под девизом – «Гоголь. Ночь. Библиотека». Почувствовать атмосферу гоголевских произведений поможет выставка афиш, буклетов, театральных костюмов и элементов декораций к постановкам по произведениям Николая Гоголя из фонда БГДАТ имени Щепкина. Любителей интеллектуальных развлечений ждёт квест по мотивам произведений писателя, а также лекции, книжные выставки и викторины. Все желающие смогут поучаствовать в постановке театра-экспромта. В программу вечера также войдут музыкальные номера, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и мультипликации.

ИСТОЧНИК KP.RU