2019-04-17T14:41:32+03:00
Общество

В Белгороде на улице Некрасова запретят движение транспорта с завтрашнего дня

На этом участке планируется отремонтировать более 2 километров дорожного покрытия
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде на улице Некрасова перекроют движение транспорта с завтрашнего дня.В Белгороде на улице Некрасова перекроют движение транспорта с завтрашнего дня.Фото: "КП" Архив
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Перекрытие движения в Белгороде по улице Некрасова связано с работами по капитальному ремонту дороги. На этом участке планируется отремонтировать более 2 километров дорожного покрытия площадью 36 тысяч квадратных метров.

Движение транспорта будет запрещено по ул. Некрасова от ул. Студенческая до ул. Гагарина с 00:00 18 апреля до 23:00 25 апреля. Также с 00:00 26 апреля до 23:00 5 мая движение транспорта будет прекращено по ул. Некрасова от ул. Гагарина до ул. Шершнева.

Водителям предлагают возможный маршрут объезда: ул. Шершнева – ул. Садовая – ул. Студенческая.

Администрация города Белгорода приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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