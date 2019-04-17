В Белгороде на улице Некрасова запретят движение транспорта с завтрашнего дня

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-17T14:41:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Перекрытие движения в Белгороде по улице Некрасова связано с работами по капитальному ремонту дороги. На этом участке планируется отремонтировать более 2 километров дорожного покрытия площадью 36 тысяч квадратных метров.

Движение транспорта будет запрещено по ул. Некрасова от ул. Студенческая до ул. Гагарина с 00:00 18 апреля до 23:00 25 апреля. Также с 00:00 26 апреля до 23:00 5 мая движение транспорта будет прекращено по ул. Некрасова от ул. Гагарина до ул. Шершнева.

Водителям предлагают возможный маршрут объезда: ул. Шершнева – ул. Садовая – ул. Студенческая.

Администрация города Белгорода приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU