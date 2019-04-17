2019-04-17T13:18:55+03:00
Общество

Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи

Сбербанк принимает участие в юбилейном мероприятии в качестве генерального партнера
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В 2019 году Неделя финансовой грамотности проходит с 17 по 24 апреля. География мероприятий — от Калининграда до Владивостока. Организатор — Министерство финансов Российской Федерации.

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк примет в проекте активное участие. Мероприятия, организованные сотрудниками компании, пройдут во всех шести областях Центрального Черноземья.

– Для нас повышение финансовой грамотности населения – один из ключевых приоритетов, – говорит Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Мы каждый год активно участвуем в Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи. Проект очень важен, ведь он предоставляет ребятам множество возможностей расширить кругозор своих знаний о финансах. А эти дети – наши будущие клиенты и сотрудники, люди, которым предстоит развивать регион и страну.

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи сотрудники Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк проведут целый ряд семинаров, лекций, познавательных экскурсий для школьников и студентов в подразделения банка. В прошлом году мероприятия Недели финансовой грамотности в регионе посетили порядка 700 человек.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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