2019-04-17T10:56:03+03:00
Общество

Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»

Новую услугу компания запускает в пилотную эксплуатацию в партнерстве с ООО «Мобильные Медицинские Технологии»
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«Ростелеком Здоровье» – это мобильное приложение и сайт с быстрым доступом к онлайн-консультациям терапевтов в круглосуточном режиме и профильных специалистов по предварительной записи. Консультации уже предоставляют врачи лучших клиник Москвы и Санкт-Петербурга.

- Клиенты нового сервиса без поездок в поликлинику, в удобном формате, например, с помощью чата или видеозвонка, могут связаться с врачом: в будни и выходные, в любое время суток. Достаточно иметь доступ в интернет и подать заявку через мобильное приложение или сайт сервиса, – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Сейчас пользователям доступны три программы: «Домашний доктор» (индивидуальная) и «Семейный доктор» (три человека) рассчитаны на 3 или 12 месяцев; «Личный эксперт» (индивидуальная) подразумевает углубленную работу с профильными врачами.

- Мы создаем комфортные условия для общения с врачом и предоставляем пользователям возможность оценить полезность удаленных консультаций, – говорит генеральный директор и сооснователь ММТ Денис Юдчиц. – Сейчас более 80% обращений в сервис решаются в онлайн-режиме. В команде сервиса 180 врачей высокой квалификации по более чем 60 медицинским направлениям.

Воспользоваться сервисом можно с помощью сайта www.rt.ru/zdorovye или одноименного мобильного приложения.

- Наша компания продолжает развивать экосистему сервисов, которые призваны решить максимум задач человека и семьи. Мы предлагаем новые цифровые сервисы в партнерстве с ведущими российскими компаниями, которые обладают уникальной экспертизой и опытом. Считаем, что будущее за бизнесом, основанным на партнерстве, – подчеркнул директор офиса перспективных цифровых продуктов «Ростелекома» Кирилл Брылёв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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