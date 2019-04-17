Белгородские судебные приставы разыскали ребенка

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-17T09:40:59+03:00

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По запросу Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации белгородские судебные приставы установили местонахождение ребенка, вывезенного с Украины. Девочку нашли в Рязанской области.

Судебным приставом было заведено розыскное дело по исполнительному розыску несовершеннолетней девочки 2009 года рождения. Получив ответы с регистрирующих и контролирующих органов, судебный пристав предположил, что девочка и ее мама могут находиться в Рязанской области. Туда было направлено розыскное задание о проверке возможного местонахождения ребенка.

В ходе проверки, адрес проживания девочки подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU