2019-04-17T09:40:59+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы разыскали ребенка

Девочку, вывезенную с Украины, нашли в Рязанской области
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские судебные приставы разыскали ребенка.Белгородские судебные приставы разыскали ребенка.Фото: "КП" Архив
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По запросу Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации белгородские судебные приставы установили местонахождение ребенка, вывезенного с Украины. Девочку нашли в Рязанской области.

Судебным приставом было заведено розыскное дело по исполнительному розыску несовершеннолетней девочки 2009 года рождения. Получив ответы с регистрирующих и контролирующих органов, судебный пристав предположил, что девочка и ее мама могут находиться в Рязанской области. Туда было направлено розыскное задание о проверке возможного местонахождения ребенка.

В ходе проверки, адрес проживания девочки подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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