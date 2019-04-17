Белгородские судебные приставы разыскали ребенка
По запросу Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации белгородские судебные приставы установили местонахождение ребенка, вывезенного с Украины. Девочку нашли в Рязанской области.
Судебным приставом было заведено розыскное дело по исполнительному розыску несовершеннолетней девочки 2009 года рождения. Получив ответы с регистрирующих и контролирующих органов, судебный пристав предположил, что девочка и ее мама могут находиться в Рязанской области. Туда было направлено розыскное задание о проверке возможного местонахождения ребенка.
В ходе проверки, адрес проживания девочки подтвердился.
ИСТОЧНИК KP.RU