СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-16T17:03:35+03:00

В Старом Осколе на пожаре погибло 100 цыплят. Фото из открытых источников.

При загорании металлического вагончика оказались повреждены также внутренняя обшивка и утеплитель

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Пожар произошел 15 апреля в Старом Осколе. В 9.31 загорелся металлический вагончик на территории ИЖС «Научный центр-1». Огонь повредил внутреннюю обшивку и утеплитель. При этом заживо сгорели 100 цыплят, которые находились внутри вагончика.

Пожар удалось ликвидировать в 9.56 силами дежурного караула пожарно-спасательной частим №6, сообщают в пресс-службе МЧС по Белгородской области. Названа и предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU