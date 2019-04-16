43-летнего белгородца будут судить за убийство на охоте приятеля
Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности
43-летнего белгородца будут судить за убийство на охоте приятеля.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:
ЧП произошло во время охоты в Тамбовской области. 43-летний белгородец охотился с приятелем в Сосновском районе 4 января. Увидев бегущего зверя, он выстрелило и по неосторожности задел приятеля. Пули, выпущенные в животное, попали в плечо другого охотника. От сквозного ранения правого плеча 41-летний потерпевший, также житель Белгородской области, скончался.
Уголовное дело, которое было открыто в отношении белгородца, с утвержденным обвинительным приговором направлено для рассмотрения в суд, сообщает СК СКР по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU