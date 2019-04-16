СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-16T16:07:57+03:00

43-летнего белгородца будут судить за убийство на охоте приятеля. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло во время охоты в Тамбовской области. 43-летний белгородец охотился с приятелем в Сосновском районе 4 января. Увидев бегущего зверя, он выстрелило и по неосторожности задел приятеля. Пули, выпущенные в животное, попали в плечо другого охотника. От сквозного ранения правого плеча 41-летний потерпевший, также житель Белгородской области, скончался.

Уголовное дело, которое было открыто в отношении белгородца, с утвержденным обвинительным приговором направлено для рассмотрения в суд, сообщает СК СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU