2019-04-16T16:07:57+03:00
Общество

43-летнего белгородца будут судить за убийство на охоте приятеля

Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Ирина ТАРАСОВА
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43-летнего белгородца будут судить за убийство на охоте приятеля.43-летнего белгородца будут судить за убийство на охоте приятеля.Фото: "КП" Архив
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ЧП произошло во время охоты в Тамбовской области. 43-летний белгородец охотился с приятелем в Сосновском районе 4 января. Увидев бегущего зверя, он выстрелило и по неосторожности задел приятеля. Пули, выпущенные в животное, попали в плечо другого охотника. От сквозного ранения правого плеча 41-летний потерпевший, также житель Белгородской области, скончался.

Уголовное дело, которое было открыто в отношении белгородца, с утвержденным обвинительным приговором направлено для рассмотрения в суд, сообщает СК СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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