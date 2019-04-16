Что должны знать белгородцы, отправляясь на рыбалку

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-16T13:45:44+03:00

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Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области регулярно проводят профилактическую работу среди рыбаков. Они напоминают, что отправляясь на рыбалку, белгородцы должны знать элементарные правила поведения на водных объектах.

Традиционно в апреле число желающих порыбачить значительно возрастает. Но отправляясь после рабочего дня порыбачить у реки, многие пренебрегают правилами поведения на воде. Чтобы рыбалка не омрачилась, нужно помнить об основных мерах безопасности.

Инспекторы напоминают основные: подходя к крутому берегу, следует остерегайтесь внезапной осыпи края земли; перед выездом на водоем нужно проверить состояние лодки весел и уключин; в лодке необходимо находиться в спасательных жилетах; также в лодке должен находиться спасательный круг: не следует держать лодку боком к сильному ветру и волне и подъезжать на лодке близко к сливу перед порогами.

Также инспекторы рекомендуют: на быстротекущих реках, в порожистых местах не применяйте для привязи якорей проволоку или цепи; пользуйтесь только надежной веревкой; имейте наготове нож, чтобы, в случае необходимости, можно было ее обрезать.

ИСТОЧНИК KP.RU