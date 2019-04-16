2019-04-16T13:12:54+03:00
Общество

Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2019»

Банк УРАЛСИБ стал лауреатом Ежегодного всероссийского конкурса в области корпоративных медиа
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В номинации «Клиентские медиа: журнал» награду получил журнал «УРАЛСИБ». Торжественная церемония награждения и вручение дипломов состоялось в среду 10 апреля.

Организатор конкурса – некоммерческая отраслевая Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Журнал для клиентов и партнеров «УРАЛСИБ» - издание, призванное профессионально и объективно информировать аудиторию о достижениях и перспективах развития Банка, рыночных трендах и процессах, происходящих как в банковской сфере, так и в экономике в целом.

На сегодняшний день вышло 13 номеров журнала «УРАЛСИБ». В каждом номере журнала публикуется, в среднем, 20 информационных материалов, 90 фотоиллюстраций, 12 оригинальных инфографических материалов, 15 экспертных мнений. В 2018 году была запущена электронная версия журнала УРАЛСИБ.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону 8 800 700 77 16.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Старом Осколе на пожаре погибло 100 цыплят
43-летнего белгородца будут судить за убийство на охоте приятеля
Белгородцев предупреждают: всего одна искра может привести к пожару
Что должны знать белгородцы, отправляясь на рыбалку
11 мая в Белгороде пройдет полумарафон «Пульс Победы»
Белгородка проведет 6 месяцев в колонии за неуплату алиментов
В Белгороде торговец контрафактом предлагал полицейским взятку в размере 1 миллиона 100 тысяч
Белгородские армрестлеры одержали уверенную победу в командном зачете
На Белгородскую область надвигаются сильные дожди и ветер
Белгородский пентхаус на 15-м этаже возглавил рейтинг самых дорогих квартир в Центральной России
В Белгороде местный житель похитил 55 тысяч рублей из сейфа пункта выдачи и нтернет-заказов
В Белгород доставили мужчину подозреваемого в изнасиловании ребенка
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
В Белгороде лучшие учителя расскажут о воспитании культуры здоровья
Белгородка пыталась по паспорту РФ перебраться через границу
В Белгородской области появится первая цифровая подстанция
Полицейские рассказали белгородцам, как не стать жертвой мошенников
Белгородские судебные приставы наложили арест на имущество хозяина магазина игрушек