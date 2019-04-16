11 мая в Белгороде пройдет полумарафон «Пульс Победы»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-16T12:21:40+03:00

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Легкоатлетические соревнования по бегу на дистанциях 5, 10 , 21 и условном детском километре приурочены к празднованию Дня Победы. Они пройдут 11 мая в областном центре. Участники марафона пробегут по центральной части Белгорода и набережной реки Везелка.

О том, как будут проходить соревнования, целях полумарафона и почему так важно прийти и поддержать участников забега, рассказали сегодня журналистам во время пресс-завтрака руководитель сообщества PULSE Евгений Сабиров, руководитель Управления по ФК и спорту администрации Белгорода Михаил Носков, коммерческий и спортивный директора сообщества PULSE Александр Васильченко и Максим Марченко.

Подчеркивалось, что полумарафону предшествуют бесплатные тренировки, которые проходят каждое воскресенье в парке Победы. Их, как правило, проводят интересные и успешные люди из мира спорта. Присоединиться к таким разминкам могут все желающие.

Также будущим участникам полумарафона будут интересны еженедельные лектории, которые проходят по четвергам в БП Контакт. На этих встречах можно познакомиться со спортсменами, психологами, врачами и тренерами. Подробнее о проводимых мероприятиях можно узнать здесь.

Организаторы рассчитывают, что во втором полумарафоне (первый проходил осенью 2018 года и в нем приняло участие более 500 человек не только из Белгородской области, но и других городов России) будут участвовать не менее 1000 любителей бега. А те, кто по каким-то причинам не сможет присоединиться к бегунам, смогут поддержать участников забега, окунуться в атмосферу праздника, зарядиться позитивом и хорошим настроением.

ИСТОЧНИК KP.RU