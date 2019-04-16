2019-04-16T11:37:17+03:00
Общество

Белгородка проведет 6 месяцев в колонии за неуплату алиментов

Отсутствие материнского инстинкта привело горе-мать на скамью подсудимых
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородка проведет 6 месяцев в колонии за неуплату алиментов.Белгородка проведет 6 месяцев в колонии за неуплату алиментов.Фото: "КП" Архив
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Жительница Прохоровского района проведет 6 месяцев в колонии- поселении за неуплату алиментов. Несмотря на все принятые меры, судебные приставы вынуждены были возбудить уголовное дело в отношении горе-матери.

С 2011 года должница по решению суда должна выплачивать алименты на содержание двух своих детей в размере 1/3 части всех видов заработка. Дети 2002 и 2003 года рождения проживают с отцом, женщина в их воспитании не участвовала, материально им не помогала и вела асоциальный образ жизни.

При этом официально женщина трудоустраиваться не хотела, направления судебного пристава-исполнителя в центр занятости населения попросту игнорировала, предпочитала перебиваться случайными заработками. При таком образе жизни она задолжала по алиментам более 500 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель Прохоровского районного отдела УФССП Pоссии по Белгородской области неоднократно проводил беседы с должницей, призывал ее к выполнению материнского долга, предупреждал о наступлении административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов,

Но даже после привлечения злостной должницы к административной ответственности она продолжала уклоняться от уплаты алименты и меры к трудоустройству не принимала.

Умышленное нежелание оказывать материальную помощь своим детям привело к тому, что дознавателем службы судебных приставов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Мировой судья назначил горе-матери наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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