СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-16T10:40:16+03:00

В Белгороде торговец контрафактом предлагал полицейским взятку в размере 1 миллиона 100 тысяч. Фото: "КП" Архив

С половиной суммы была задержана его посредница

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Чтобы избежать наказания 30-летний предприниматель хотел передать полицейским 1 млн 100 тысяч рублей. Его контрафактный товар, партию одежды и обуви, был изъят стражами порядка. 12 апреля 2019 года при передаче взятки была задержана посредница – у нее находилась половина оговариваемой суммы, сообщили в следственной управлении Следственного комитета РФ по белгородской области.

Белгородцам следственным отделом по городу Белгороду СУ СК РФ по Белгородской области предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU