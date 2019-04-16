В Белгороде торговец контрафактом предлагал полицейским взятку в размере 1 миллиона 100 тысяч
С половиной суммы была задержана его посредница
В Белгороде торговец контрафактом предлагал полицейским взятку в размере 1 миллиона 100 тысяч.Фото: "КП" Архив
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Чтобы избежать наказания 30-летний предприниматель хотел передать полицейским 1 млн 100 тысяч рублей. Его контрафактный товар, партию одежды и обуви, был изъят стражами порядка. 12 апреля 2019 года при передаче взятки была задержана посредница – у нее находилась половина оговариваемой суммы, сообщили в следственной управлении Следственного комитета РФ по белгородской области.
Белгородцам следственным отделом по городу Белгороду СУ СК РФ по Белгородской области предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU