Белгородские армрестлеры одержали уверенную победу в командном зачете
В спортивном комплексе Светланы Хоркиной завершились всероссийские спортивные соревнования по армрестлингу. Участниками соревнований стали 120 студентов из более чем 40 вузов 22 регионов России. Представители НИУ «БелГУ» стали победителями в командном зачете.
Белгородские армрестлеры оставили позади спортсменов из Чувашского государственного университета имени Ульянова и Орловского государственного университета имени Тургенева.
В мужском зачете победителями в разных весовых категориях стали: Анатолий Запорожский (70 кг), Никита Меркер (75 кг), Михаил Васильев (85 кг), Михаил Кудряшов (90 кг), Давид Шамей (110 кг) и Сергей Никулин (110+). Среди девушек равных не было Ксении Иванчук (50 кг) и Ольге Мухиной (70 кг). Еще несколько спортсменов заняли вторые и третье места.
ИСТОЧНИК KP.RU