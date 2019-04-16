2019-04-16T09:11:26+03:00
Спорт

Белгородские армрестлеры одержали уверенную победу в командном зачете

В НИУ «БелГУ» соревновались 120 студентов из более чем сорока вузов России
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородского госуниверситета.Фото пресс-службы Белгородского госуниверситета.
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В спортивном комплексе Светланы Хоркиной завершились всероссийские спортивные соревнования по армрестлингу. Участниками соревнований стали 120 студентов из более чем 40 вузов 22 регионов России. Представители НИУ «БелГУ» стали победителями в командном зачете.

Белгородские армрестлеры оставили позади спортсменов из Чувашского государственного университета имени Ульянова и Орловского государственного университета имени Тургенева.

В мужском зачете победителями в разных весовых категориях стали: Анатолий Запорожский (70 кг), Никита Меркер (75 кг), Михаил Васильев (85 кг), Михаил Кудряшов (90 кг), Давид Шамей (110 кг) и Сергей Никулин (110+). Среди девушек равных не было Ксении Иванчук (50 кг) и Ольге Мухиной (70 кг). Еще несколько спортсменов заняли вторые и третье места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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