В Белгороде местный житель похитил 55 тысяч рублей из сейфа пункта выдачи и нтернет-заказов

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-15T16:12:20+03:00

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В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратились сотрудники одного из пунктов выдачи интернет-заказов. Они сообщили, что ночью неизвестный проник в их помещение и похитил из сейфа 55 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 37-летний житель областного центра, сообщают в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, накануне сотрудница интернет-магазина забыла ключи от работы в машине своего молодого человека. В тот же день этот молодой человек встретился с приятелем. Приятель поинтересовался, что это за связка, а когда узнал, что ключи от дверей торговой точки, попросил их на время. Предлог - якобы для того, чтобы попытаться отпереть замок у себя на даче. С этой связки мужчина сделал дубликаты и с их помощью проник в помещение интернет-магазина, похитив из кассы всю наличность.

Теперь 37-летний мужчина может лишиться свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU