2019-04-15T15:47:15+03:00
Общество

В Белгород доставили мужчину подозреваемого в изнасиловании ребенка

Предполагаемый преступник был задержан сотрудниками Интерпола
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгород доставили мужчину подозреваемого в изнасиловании ребенка.В Белгород доставили мужчину подозреваемого в изнасиловании ребенка.Фото: "КП" Архив
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36-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетнего, задержали сотрудники Интерпола и экстрадировали в Белгородскую область. Мужчину подозревают против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили, что в отношении 36-летнего белгородца возбуждено уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 132 УК РФ Подозреваемого заключили под стражу т доставили в одно из учреждений УФСИН России по Белгородской области. В данный момент проводятся следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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