В Белгороде лучшие учителя расскажут о воспитании культуры здоровья
16 апреля в Белгородском институте развития образования пройдет торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019». Конкурс направлен на выявление и распространение передового опыта педагогов по воспитанию культуры здоровья обучающихся.
В Белгороде встретятся 15 финалистов заочного тура регионального этапа конкурса, представители муниципальных органов управления образованием, методических служб региона, руководители образовательных организаций, педагогические работники и члены жюри.
Сразу же после окончании торжественной церемонии открытия 15 финалистов ждет первое конкурсное испытание: «Творческая самопрезентация «Я – учитель здоровья».
17 апреля в Центре образования № 15 «Луч» состоится второе конкурсное мероприятие «Урок».
ИСТОЧНИК KP.RU