2019-04-15T14:58:10+03:00
Общество

В Белгороде лучшие учителя расскажут о воспитании культуры здоровья

В БелИРО состоится торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019»
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде лучшие учителя расскажут о здоровье.В Белгороде лучшие учителя расскажут о здоровье.
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16 апреля в Белгородском институте развития образования пройдет торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019». Конкурс направлен на выявление и распространение передового опыта педагогов по воспитанию культуры здоровья обучающихся.

В Белгороде встретятся 15 финалистов заочного тура регионального этапа конкурса, представители муниципальных органов управления образованием, методических служб региона, руководители образовательных организаций, педагогические работники и члены жюри.

Сразу же после окончании торжественной церемонии открытия 15 финалистов ждет первое конкурсное испытание: «Творческая самопрезентация «Я – учитель здоровья».

17 апреля в Центре образования № 15 «Луч» состоится второе конкурсное мероприятие «Урок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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