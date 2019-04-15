Белгородка пыталась по паспорту РФ перебраться через границу

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-15T13:20:50+03:00

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Украинские пограничники 10 апреля 2019 года проинформировали Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям о том, что задержали гражданку РФ, жительницу Борисовского района Белгородской области, предъявив ей нарушение режима государственной границы. Белгородка, 1978 года рождения, пересекла государственную границу в установленном международным договором между двумя государствами месте пересечения (Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов Российской Федерации и Украины от 18 октября 2011 г.). При себе имела паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность. Украинской стороной в отношении данной гражданки, как нарушителя, проводились процессуальные действия согласно украинскому законодательству, после чего ее вернули на территорию РФ через МАПП «Нехотеевка».

Пограничное управление во избежание различных конфликтных ситуаций, противоправных действий со стороны украинских пограничников в отношении граждан РФ настоятельно рекомендует для пересечения государственной границы выбирать ближайшие к месту проживания международные и межгосударственные пункты пропуска на территории Белгородской и Воронежской областей. И в очередной раз напоминает, что правительством Украины в одностороннем порядке принято решение о введении с 1 марта 2015 годла для граждан Российской Федерации режима въезда и пребывания на территории Украины по заграничным паспортам.

Также постановлением от 4 марта 2015 года № 86 Кабинет Министров Украины установил, что с 16 марта 2015 года граждане Российской Федерации должны въезжать в Украину исключительно через международные и межгосударственные пункты пропуска на основании документов, действительных для выезда за границу.

Российская Федерация пропуск лиц и транспортных средств осуществляет без изменений, в прежнем режиме, согласно ранее заключенным действующим международным соглашениям.

ИСТОЧНИК KP.RU