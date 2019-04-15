2019-04-15T11:16:44+03:00
Общество

В Белгородской области появится первая цифровая подстанция

Цифровые технологии будут применены в системах автоматизации и управления оборудованием
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Белгородэнерго приступил к заключительному этапу комплексной модернизации подстанции 35 кВ «Никольское» в Белгородском районе. Проект предусматривает увеличение мощности питающего центра с 2,5 до 8 МВт, полную замену оборудования и переход на цифровые технологии. На реализацию проекта направлено 286 млн руб. с НДС.

Вместо устаревших электромеханических устройств релейной защиты и автоматики на объекте будут установлены современные программные комплексы на микропроцессорной элементной базе с применением стандартов МЭК (цифровая подстанция), интегрированные с устройствами автоматизированной системы диспетчерского управления. Все данные о параметрах работы подстанции, аварийных процессах, телеизмерениях, телеуправлении и телесигнализации будут поступать по цифровым каналам передачи данных в Единый центр управления сетями филиала. Это позволит повысить наблюдаемость технологических процессов, обеспечить удаленное управление коммутационными аппаратами и оборудованием РЗА, осуществлять дистанционную диагностику и мониторинг технического состояния, а также существенно снизить операционные затраты на обслуживание подстанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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