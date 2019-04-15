2019-04-15T10:32:35+03:00
Общество

Полицейские рассказали белгородцам, как не стать жертвой мошенников

Жителей региона призывают быть бдительными при общении с незнакомцами
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Полицейские рассказали белгородцам, как не стать жертвой мошенников.Полицейские рассказали белгородцам, как не стать жертвой мошенников.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Быть бдительными при общении с незнакомцами призывают белгордцев сотрудники полиции. И предупреждают, что мошенники зачастую используют телефонную связь и сети Интернет в своих корыстных целях. Есть и ряд других видов распространенных преступлений. О них рассказали в региональном УМВД.

Полицейские предупреждают, что ни под каким предлогом не нужно передавать деньги незнакомцам и не совершать никаких манипуляций с банковской картой с неизвестными гражданами.

Также нельзя предоставлять полный номер карты, PIN- и CVC-коды и другие персональные данные.

Не пользоваться услугами по снятию порчи и для проведения ритуалов. Не приобретать некачественные товары: биологически активные добавки (БАДы), лекарственные препараты, медицинские приборы от неизвестных людей.

Все эти меры уберегут от мошеннических действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгород доставили мужчину подозреваемого в изнасиловании ребенка
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
В Белгороде лучшие учителя расскажут о воспитании культуры здоровья
Белгородка пыталась по паспорту РФ перебраться через границу
В Белгородской области появится первая цифровая подстанция
Белгородские судебные приставы наложили арест на имущество хозяина магазина игрушек
По Вейделевскому краеведческому музею будут гулять первые обитатели Земли
В Белгороде "Toyota Mark 2" на полном ходу влетела в опору ЛЭП
В Валуйках задержали грабителя на рынке
Эхо Великой Отечественной: в Белгородской области ликвидировали 36 боеприпасов времен войны
В Белгороде робот-мусоросборщик собирает пластиковую тару
Где в Белгороде перекроют движение в следующие выходные
В БГТУ выступили известные специалисты в области строительства
Белгородские пляжи проверяют на готовность к купальному сезону
На досрочном ЕГЭ-2019 «Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения
В Белгороде завершается отопительный сезон
В Белгороде наградили лучший РЭС по снижению потерь электроэнергии
В Белгородской области пограничники задержали грузовик с 5 тоннами замороженной рыбы
В Белгороде предприятие лишилось тепловоза за долги
В Белгородской области ревнивец 120 раз ударил ножом подругу
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум»
В Белгороде в микрорайоне «Новая жизнь» завершают строительство начальной школы – детского сада
"Ростелеком" приглашает на семейный IT-марафон 2019
В Белгородской филармонии прозвучит русский романс
В Белгородскую область пытались ввести гранату «Ф-1»