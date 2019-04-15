Полицейские рассказали белгородцам, как не стать жертвой мошенников

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-15T10:32:35+03:00

Жителей региона призывают быть бдительными при общении с незнакомцами

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Быть бдительными при общении с незнакомцами призывают белгордцев сотрудники полиции. И предупреждают, что мошенники зачастую используют телефонную связь и сети Интернет в своих корыстных целях. Есть и ряд других видов распространенных преступлений. О них рассказали в региональном УМВД.

Полицейские предупреждают, что ни под каким предлогом не нужно передавать деньги незнакомцам и не совершать никаких манипуляций с банковской картой с неизвестными гражданами.

Также нельзя предоставлять полный номер карты, PIN- и CVC-коды и другие персональные данные.

Не пользоваться услугами по снятию порчи и для проведения ритуалов. Не приобретать некачественные товары: биологически активные добавки (БАДы), лекарственные препараты, медицинские приборы от неизвестных людей.

Все эти меры уберегут от мошеннических действий.

ИСТОЧНИК KP.RU