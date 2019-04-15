Полицейские рассказали белгородцам, как не стать жертвой мошенников
Быть бдительными при общении с незнакомцами призывают белгордцев сотрудники полиции. И предупреждают, что мошенники зачастую используют телефонную связь и сети Интернет в своих корыстных целях. Есть и ряд других видов распространенных преступлений. О них рассказали в региональном УМВД.
Полицейские предупреждают, что ни под каким предлогом не нужно передавать деньги незнакомцам и не совершать никаких манипуляций с банковской картой с неизвестными гражданами.
Также нельзя предоставлять полный номер карты, PIN- и CVC-коды и другие персональные данные.
Не пользоваться услугами по снятию порчи и для проведения ритуалов. Не приобретать некачественные товары: биологически активные добавки (БАДы), лекарственные препараты, медицинские приборы от неизвестных людей.
Все эти меры уберегут от мошеннических действий.
ИСТОЧНИК KP.RU