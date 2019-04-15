2019-04-15T09:38:57+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы наложили арест на имущество хозяина магазина игрушек

Владелец магазина задолжал налоговикам 149 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В ходе рейда по должникам судебные приставы и налоговые инспекторы посетили магазин игрушек. Владелец магазина задолжал по исполнительным производствам более 173 тысяч рублей, из них долги по налогам составляют 149 тысяч. В ходе рейда был наложен арест на его джип «Grand Cherokee».

Индивидуального предпринимателя на месте не оказалось, судебные приставы связались с ним по телефону и разъяснили, что за неисполнение требований исполнительных документов будут применены меры принудительного исполнения. Установив имущественное положение должника, на его джип «Grand Cherokee» был наложен арест и оставлен на ответственное хранение.

Хохяина джипа предупредили, что если он в установленный законом срок не оплатит в полном объеме долги, арестованный автотранспорт будет реализован в счет долга. .

УФССП России по Белгородской области отмечает, что общая сумма задолженности по налогам у индивидуальных предпринимателей по исполнительным документам, которые были предъявлены на принудительное исполнение c начала 2019 года, составила более 139 миллионов рублей. В результате применения мер принудительного исполнения судебными приставами- исполнителями взыскано и перечислено налогов на сумму 56 миллионов

ИСТОЧНИК KP.RU

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