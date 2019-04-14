2019-04-14T19:50:29+03:00
Общество

По Вейделевскому краеведческому музею будут гулять первые обитатели Земли

Музей защитил проект «Создание на базе Вейделевского краеведческого музея интерактивной площадки «Доисторическая жизнь»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества ВКонтакте Вейделевский краеведческий музей.Фото сообщества ВКонтакте Вейделевский краеведческий музей.
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Просматривать 3D-видеоролики и получать знания в игровой форме смогут дети дошкольного и младшего школьного возраста. В зале древнейшей истории сотрудники Вейделевского краеведческого музея планируют создать интерактивную площадку. Такая возможность появилась у музея после того, как был защищен проект «Создание на базе Вейделевского краеведческого музея интерактивной площадки «Доисторическая жизнь». Так что отныне «воочию» можно будет увидеть и динозавров, прогуливающихся по просторам древней планеты Земля, и первых жителей того времени, и многое другое.

Проектом предусмотрены две зоны: проекционное оборудование разместят в 3D-зоне, археологический инвентарь для проведения занятий в игровой форме — в интерактивной зоне. И дети смогут погрузиться в занятия по темам: «Первые обитатели Земли», «Диномир», «Древнейшие люди».

ИСТОЧНИК KP.RU

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